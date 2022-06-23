Убийц из Братского района, заколовших собутыльника ножом, приговорили к 18 и 14 годам колонии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Иркутский областной суд вынес приговор двум жителям Братского района. Они обвиняются в убийстве с разбоем. А одного из подсудимых еще и в избиении двух человек. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры региона и СУ СК России по Иркутской области.

- В августе 2019 года ночью один из подсудимых, будучи ранее неоднократно судимым, в сауне распивал алкоголь с мужчиной и женщиной, которые приехали с ним из Ангарска на заработки в Камчатский край, - рассказали в ведомствах. - Из-за конфликта на почве личной неприязни подсудимый нанес ангарчанам множественные удары стеклянной бутылкой по голове, причинив их здоровью тяжкий вред.

В январе прошлого года в городе Вихоревка преступники распивали спиртное в квартире потерпевшего. В какой-то момент они избили собутыльника стеклянными бутылками, а после закололи ножом. А после этого похитили телевизор и сотовый телефон на общую сумму свыше 30 тысяч рублей и ушли с места преступления.

Впоследствии злоумышленников задержали следователи СК и полиция. В итоге суд приговорил ранее судимого мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, его соучастника – к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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