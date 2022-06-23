40 уголовных дел возбуждено по лесным пожарам в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники регионального МЧС продолжают расследовать дела по лесным пожарам. С начала пожароопасного периода уже возбуждено 40. В девяти из них найдены виновные. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим, в его рамках организованы дополнительные мероприятия по профилактике правонарушений, их своевременного выявления и пресечения, - напомнили в ведомстве. - В целях контроля запрета на посещение гражданами лесов организована работа 35 стационарных и 112 передвижных межведомственных постов.

Па итогам работы патрульной службы за сутки составлено 24 протокола за нарушения требований пожарной безопасности в лесах. Всего с начала режима – 1828.

Метеорологи предупредили, что с 23 по 25 июня будет чрезвычайная и высокая пожар опасность лесов. Запрещается посещать лес, разжигать костры, палить сухую траву и мусор.

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