«Лучи Победы» будут освещать небо Иркутска 24 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

24 июня в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести по всей стране пройдет акция «Лучи Победы». В том числе и в Иркутске. Лучи осветят ночное небо над теми местами, которые стали частью истории Победы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Мощные прожекторы планируют разместить на следующих территориях Иркутска: «Вечный огонь Славы», где в 22.30 состоится концерт с участием творческих коллективов города; управление ВСЖД на улице Маяковского; Иркутский авиационный завод – ПАО филиал Корпорация Иркут (напротив центрального входа у памятника техники – самолета Як-28); площадь у мемориала в честь погибших в боях ВОВ работников Иркутского завода тяжелого машиностроения имени В.В. Куйбышева, - отметили в мэрии.

Кроме того, разместят фонари на байкальском кольце возле плотины ГЭС, а также возле места, где будет установлена стела «Иркутск – город трудовой доблести», курорта «Ангара», дворца детского и юношеского творчества на Желябова, 5 и стадиона «Труд».

Отмечается, что продолжительность «выступления» составит 30 минут. Начало в 23.00 . В планах акцию проводить каждый год.

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