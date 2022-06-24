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Общество24 июня 2022 3:35

«Лучи Победы» будут освещать небо Иркутска 24 июня

Яркая иллюминация осветит ночное небо над знаковыми местами, ставшими неотъемлемой частью истории Победы
Татьяна КОЛЯДИНА
«Лучи Победы» будут освещать небо Иркутска 24 июня

«Лучи Победы» будут освещать небо Иркутска 24 июня

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

24 июня в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести по всей стране пройдет акция «Лучи Победы». В том числе и в Иркутске. Лучи осветят ночное небо над теми местами, которые стали частью истории Победы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Мощные прожекторы планируют разместить на следующих территориях Иркутска: «Вечный огонь Славы», где в 22.30 состоится концерт с участием творческих коллективов города; управление ВСЖД на улице Маяковского; Иркутский авиационный завод – ПАО филиал Корпорация Иркут (напротив центрального входа у памятника техники – самолета Як-28); площадь у мемориала в честь погибших в боях ВОВ работников Иркутского завода тяжелого машиностроения имени В.В. Куйбышева, - отметили в мэрии.

Кроме того, разместят фонари на байкальском кольце возле плотины ГЭС, а также возле места, где будет установлена стела «Иркутск – город трудовой доблести», курорта «Ангара», дворца детского и юношеского творчества на Желябова, 5 и стадиона «Труд».

Отмечается, что продолжительность «выступления» составит 30 минут. Начало в 23.00 . В планах акцию проводить каждый год.

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