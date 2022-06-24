Один год лишения свободы назначил суд иркутянину за кражу из магазина подарка для девушки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ленинский районный суд приговорил иркутянина к одному году лишения свободы за кражу из гипермаркета. Ущерб магазину составил 4182 рубля 96 копеек. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

- Житель областного центра вечером пришел в магазин, чтобы посмотреть подруге подарок на день рождения, деньги, на приобретение которого, у него были, - рассказали в суде. - Внезапно он решил подарок украсть. Но после открытия двери запасного выхода сработала сигнализация, на эти звуки прибежал охранник и задержал злоумышленника.

На заседании в зале суда злоумышленник раскаялся и полностью признал свою вину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уголовное дело по обрушению трибуны у стадиона «Металлург» в Братске направлено в суд.(подробности)

3,8 млн рублей долга по зарплате отдал работникам глава лесхоза из Чунского района.(подробности)