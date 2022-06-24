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Происшествия24 июня 2022 5:08

Один год лишения свободы назначил суд иркутянину за кражу из магазина подарка для девушки

По информации Ленинского суда, деньги у мужчины были
Татьяна КОЛЯДИНА
Один год лишения свободы назначил суд иркутянину за кражу из магазина подарка для девушки

Один год лишения свободы назначил суд иркутянину за кражу из магазина подарка для девушки

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ленинский районный суд приговорил иркутянина к одному году лишения свободы за кражу из гипермаркета. Ущерб магазину составил 4182 рубля 96 копеек. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

- Житель областного центра вечером пришел в магазин, чтобы посмотреть подруге подарок на день рождения, деньги, на приобретение которого, у него были, - рассказали в суде. - Внезапно он решил подарок украсть. Но после открытия двери запасного выхода сработала сигнализация, на эти звуки прибежал охранник и задержал злоумышленника.

На заседании в зале суда злоумышленник раскаялся и полностью признал свою вину.

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