10 млн рублей выделили на проведение противоаварийных работ в ТЮЗе Вампилова в Иркутске. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске на проведение противоаварийных работ в ТЮЗе имени Вампилова, который пострадал от пожара 13 мая, выделено 10 миллионов рублей. Это позволит сохранить здание до начала реставрации. Вообще для полного восстановления нужно около четырех миллиардов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В здании было проведено инженерное обследование, - отметили в правительстве. - Специалисты оценили техническое состояние конструкций, кровли, перекрытий, внутренних стен и перегородок, наружных стен, фундаментов, сделали зондажи, пробы исследовали в лаборатории в соответствии с ГОСТом. Данные сравнили с результатами инженерного обследования, которое было выполнено до пожара. Его делали для разработки проектной документации для реставрации здания.

По словам руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталия Соколова, противоаварийные работы нужно сделать, в том числе, на фасадах здания, также надо разобрать конструкции, которые обрушились при пожаре, устроить временные конструкции крыши. В будущем планируется объявить аукцион на поиск подрядчика. Работы должны быть проведены до зимы.

У театра не пострадали фундамент, стены и часть перекрытий. Сейчас техчасть отправлена на экспертизу. В планах пройти ее до конца года. Тогда будет утверждена стоимость проведения работ и будет решен вопрос с финансированием.

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