Два новых лесных пожара действовали в Иркутской области утром 24 июня

Два новых лесных пожара действовали в Иркутской области на утро 24 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области на утро 24 июня действовало два лесных пожара с площадью 6,5 гектаров. Они были зафиксированы в Усть-Илимском и Нижнеудинском районах. Кроме того, сейчас тушат два возгорания в лесотундровой полосе Катангского района. Их общая площадь 9743 гектаров. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- За минувшие сутки в лесном фонде на территории региона ликвидировано пять возгораний на площади 18,5 гектаров: два – в Нижнеудинском районе, по одному – в Усть-Илимском, Катангском и Чунском районах, - отметили в правительстве. - Полностью локализовано два пожара на площади 26 гектаров Усть-Илимском и Братском районах.

В ликвидации пожаров лесу накануне участвовали 158 пожарных-десантников и лесопожарных, 40 работников арендаторов лесных участков, а также 45 единиц наземной техники.

С воздуха за ситуацией наблюдают пять самолетов: три Ан-2 и два легкомоторных. Три вертолета Ми-8 передислоцировали десантников.

За несоблюдение особого противопожарного режима грозит ответственность вплоть до уголовной. Нельзя посещать лес и разводить костры.

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