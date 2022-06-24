В Забайкалье мужчина ответит в суде за мошенничество с автозапчастями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Эхирит-Булагатского района передала в суд уголовное дело 28-летнего жителя Читинской области, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Обвиняемый, работая в одном из автосервисов поселке Усть-Ордынский, предложил двум клиентам приобрести запасные части автомобилей по сниженной цене, которые будут доставлены из Краснодара, - рассказали в ведомстве. - Согласившись, потерпевшие перевели денежные средства на общую сумму 24,5 тысяч рублей на счет, принадлежавший его сожительнице, не знавшей о преступной деятельности.

Через какое-то время, когда покупатели не получили товар, они обратились в полицию. Позже мошенник сказал работодателю о якобы проданном дорогостоящем автомобиле и получил от него еще 325 тысяч рублей. Затем выяснилось, что мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Дело направлено прокуратурой в Эхирит-Булагатский районный суд.

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