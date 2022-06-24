Ливень и ветер до 18 м/с прогнозируют синоптики в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупреждает, что 25 июня местами по области ожидаются ливневые дожди, грозы, днем порывы западного, северо-западного ветра - 15-18 м/с. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Прогноз доведен до глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб, дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, - отметили в ведомстве.

С 25 по 27 июня в некоторых местах по региону будет высокая четвертого класса и чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов.

Напомним, на территории области действует особый противопожарный режим. В течение всего времени его действия запрещается посещать лес, разводить костры. А также сжигать сухую траву и мусор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военный из Боханского района погиб во время спецоперации на Украине.(подробности)

Два новых лесных пожара действовали в Иркутской области на утро 24 июня.(подробности)