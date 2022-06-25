Актер Андрей Мерзликин приедет в Иркутск Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский актер театра и кино, кинорежиссер и телеведущий Андрей Мерзликин приедет в Иркутск для участия в съемках художественного фильма. Об этом сообщает генеральный продюсер Burkalo production Роман Буркало. По его словам, заслуженный артист России исполнит главную роль в проекте.

- Я не могу без согласия Андрея раскрывать подробности сценария; думаю, он сделает это сам, прибыв в Иркутск, - рассказал иркутский кинематографист. - Готов пока сказать, что проект самым тесным образом связан с историей нашего города и охватывает временной промежуток в 115 лет. Он будет сниматься на территории Иркутского завода тяжелого машиностроения.

Съемки будут проходить с 28 июня по 2 июля. Также Роман Буркало отметил, что в проекте будут использованы исторические костюмы и музейные экспонаты. Командой будет набрано 150 человек массовки.

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