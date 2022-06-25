385 выпускников-отличников наградили в Иркутске. Фото: администрация Иркутск

В Иркутске наградили 385 выпускников, окончивших школы, лицеи и гимназии с отличием. На площади у памятника Александру III ребятам торжественно вручили статуэтки «Надежда нации – 2022». Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Все экзамены закончились. Я рада сегодня быть здесь, – поделилась выпускница лицея №36 Екатерина Малинкина. - Это возможность увидеть своих одноклассников еще раз, друзей и знакомых из других школ. Поступать планирую в ИГУ на специальность «прикладная информатика в дизайне». Я слышала, что это очень хороший университет.

Директоров школ, в которых обучались отличники, отметили статуэткой «Сова» с надписью: «Каждая победа – путь к вершине».

Напомним, торжественный прием мэра города Иркутска «Надежда нации» проводят традиционно с 2000 года. В этом году мероприятие состоялось впервые после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией.

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