Искусственными дождями тушат леса в Катангском районе Фото: Иван МАКЕЕВ

Лесные пожары в труднодоступной местности Катангского района тушат с помощью самолета-зондировщика АН-26. 25 июня искусственными осадками обработано два очага. Завтра самолет продолжит работу. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Зондировщик – это самолет Ан-26, по обоим бортам которого закреплены устройства, заряженные пиропатронами с йодистым серебром, - рассказали в правительстве региона. - Самолет заходит в облака и производит отстрел. В результате вызванной реагентом реакции над лесными пожарами начинаются обильный дожди. Для вызова осадков облака должны содержать достаточное количество влаги.

В Катангском районе будет проведено наращивание группировки, передислокация лесопожарных формирований для защиты других территорий.

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Зондировщик – это самолет Ан-26, по обоим бортам которого закреплены устройства, заряженные пиропатронами с йодистым серебром. Самолёт заходит в облака и производит отстрел. В результате вызванной реагентом реакции над лесными пожарами начинаются обильный дожди. Для вызова осадков облака должны содержать достаточное количество влаги.