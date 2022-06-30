Водитель большегруза погиб в аварии с другим грузовиком в Черемховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Черемховском районе на трассе Р-255 «Сибирь» ночью произошло столкновение двух большегрузов. Водитель автомобиля «Scania» с полуприцепом врезался в попутно двигавшийся грузовик «Man» также с полуприцепом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 49-летний водитель автомобиля «Scania», скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - уточнили в ведомстве.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Инспекторы ГИБДД просят быть внимательнее на дорогах, особенно ночью.

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