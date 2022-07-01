Аварийное отключение света произошло в Свердловском районе Иркутска и поселке Маркова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске произошло аварийное отключение электроэнергии в Свердловском районе и поселке Маркова. Без света остались жители части домов на 36 улицах и в двух садоводствах. Об этом сообщают в пресс-службе компании «Иркутские электросети».

- Под отключение попала часть домов на улицах Алмазная, Афанасьева, Бажова, в Маркова на улицах Рябиновая, Южная, в микрорайоне Березовый на улице Новая, в микрорайоне Изумрудный на улицах Зеленая, Иркутская, Кольцевая, Рябиновая, Сиреневая, Хрустальная, Центральная, Южная, в микрорайоне Ново-Иркутский на улицах Академический, Алгоритм, Арбатский, Аргунская, Ароматный, Баргузинская, Верещагина, Глазковская, Д. Давыдова, Ермака, Казачья, Курминский, Мечты, Окинский, Подгорная, Подснежников, Русский, Саянская, Сибирские Хутора, Тихий, Черского, Ясный, а также в садоводствах Кактус и Юбилейный-2, рассказали в компании.

Бригада Южных электрических сетей отправилась на выявление причин неисправности и ее устранения. Свет появится примерно в 15.00.

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