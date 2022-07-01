Иркутяне могут вести бизнес с помощью социального контракта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске горожане могут вести индивидуальную предпринимательскую деятельность, воспользовавшись социальным контрактом. На это в законе существует специальный пункт. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- На эти цели государство выделяет не более 250 000 рублей, - отметили в мэрии. – Деньги можно потратить на приобретение основных средств, материально-производственных запасов (не более 10% от назначенной выплаты), принять имущественные обязательства (не более 15% от назначаемой выплаты). Срок заключения социального контракта – не более 12 месяцев.

Кроме того, иркутянам могут предоставить до 30 000 рублей на прохождение курса обучения. За информацией обращаться необходимо по телефону горячей линии.

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