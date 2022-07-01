Дорогу Иркутск – Большое Голоустное полностью заасфальтируют в этом году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году в Иркутской области полностью заасфальтируют на трассе Иркутск – Большое Голоустное. Это одна из трех дорог, которая ведет на озеро Байкал. А также она одна из тех, участок которой находится еще в грунтовом состоянии. О б этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Специалисты подрядной организации завершили капитальный ремонт на отрезке с 85 по 98 километр, протяженностью 13,5 километров, - рассказали в правительстве. - Там проведен капитальный ремонт моста через ручей Сухой, уложено 12 водопропускных труб, устроено земляное полотно, сделано асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка, установлены знаки, завершается монтаж ограждения. Стоимость работ составила 505 млн рублей.

Закончить ремонт по проекту планировалась в сентябре, но их выполнили раньше. Поэтому техприемка пройдет 1 июля. После его введут в эксплуатацию. Основные строительные работы на объекте хотят завершить в этом году.

Также на этом участке делают ремонт трех мостов через реку Голоустная, длина каждого – 91 метр, и один через ручей Лиственичный, его длина – 13 метров. Работы окончат в 2024 году. Конечно, могут и раньше, в следующем.

Кроме того, новая дорога появится и в самом поселке Большое Голоустное. Там положат свежий асфальт, поставят шесть автобусных остановок, оборудуют тротуары.

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