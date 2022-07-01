Водителя рейсового автобуса Иркутск-Ангарск оштрафовали за нарушение ПДД Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инспекторы ГИБДД проводили скрытую проверку водителей общественного транспорта. Таким образом, был обнаружен нарушитель – водитель рейсового автобуса Иркутск-Ангарск. Об этом сообщат в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра.

- Среди нарушений - движение по обочине, перестроение без включения сигнала указателей поворота, непристегнутый ремень безопасности и неисправный тахограф, - отметили в ведомстве.

Сотрудники полиции оштрафовали шофера и руководителя организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дорогу Иркутск – Большое Голоустное полностью заасфальтируют в этом году. Это одна из трех дорог, которая ведет на озеро Байкал. А также она одна из тех, участок которой находится еще в грунтовом состоянии. (подробности)

Иркутяне могут вести бизнес с помощью социального контракта. На это в законе существует специальный пункт. Государство выделяет не более 250 000 рублей.(подробности)