Диагноз клещевой энцефалит подтвердили у 43 жителей Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области с начала сезона в больницы обратились 10 164 пострадавших от укусов клещей. Среди них 2 252 ребенка. Случаи зафиксированы на большинстве территорий Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

- Исследовано 6 398 клещей, 1 738 из которых заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 78 - вирусным клещевым энцефалитом, 533 – другими клещевыми инфекциями, - отметили в ведомстве. - С начала сезона диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 43 пострадавших от укусов клещей, клещевой боррелиоз у 53, клещевой риккетсиоз у 22.

В Приангарье продолжаются обработки от клещей в парках, зонах отдыха, на территориях детских образовательных и оздоровительных учреждениях и кладбищ. Сейчас уже обработано 1 420 объектов.

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