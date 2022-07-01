Винтовку 19 века Winchester M1895 нашли полицейские в Баяндаевском районе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейские проводят проверку владельцев оружия, у которых оно может быть незарегистрированным или хранится с нарушениями. Так, накануне велась работа в селе Покровка Баяндаевского района. Там работники полиции обнаружили ценную находку. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- У 58-летнего жителя этой местности сотрудники полиции изъяли интересный экземпляр – незарегистрированный «Winchester M1895», изготавливаемый одноименной американской компанией, - рассказали в ведомстве. - По нанесенным на оружии гравировкам установлено, что произвели винтовку в конце позапрошлого века.

После этого раритетный винчестер отправили на экспертизу. А мужчине будет дана правовая оценка действий в рамках закона.

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