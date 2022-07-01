Движение ограничат по улицам Нижняя набережная и Декабрьских Событий в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске будет перекрыто движение по двум улицам областного центра. Это связано с проведением модного показа «ANGARA FASHION SHOW». Об этом сообщают пресс-службе администрации Иркутска.

- С 22.00 1 июля до 02.00 3 июля будет перекрыта улица Нижняя набережная - на участке от Сухэ-Батора до Декабрьских Событий - на участке от Польских Повстанцев до Нижней набережной, - рассказали в мэрии города.

Напомним, участие в пресс-конференции примут президент Евразийской ассоциации этнодизайнеров Роза Халтуева, представители администрации города Иркутска, модельеры и дизайнеры. Мероприятие запланировано на 2 июня в 20.00.

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