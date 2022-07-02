Ветер до 13 м/с будет дуть в Иркутске 2 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Долгожданная прохлада наступила в Иркутске. Погода 2 июля подарит горожанам спокойный выходной день. При таких прогнозах можно устроить прогулку на природе, порыбачить, и на даче поработать. Сильного солнцепека в субботу не обещают. Но все равно не стоит забывать о головных уборах. Синоптики утверждают, что столбик термометра остановится на +25 градусах. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- В Иркутске 2 июля будет переменная облачность, кратковременный дождь начнется ближе к вечеру, ветер северо-западный до 13 м/с, - рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление в субботу, по данным Яндекса, в норме – составляет 712 миллиметров ртутного столба. Внимание! В лесах региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. Запрещается разводить огонь, сжигать мусор и траву.

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