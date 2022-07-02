Мужчина из Братска ответит в суде за убийство знакомой 17 лет назад Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Братске 44-летний мужчина ответит в суде за убийство женщины 17 лет назад. Следственный комитет закончил расследование уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и прокуратуры региона.

- 31 июля 2004 года мужчина находился в квартире своей знакомой, - рассказали в ведомствах. - Зная, что в там есть деньги и наркотические средства, с целью завладения ими мужчина решился на убийство. Он задушил 29-летнюю женщину, после чего похитил имущество и скрылся с места преступления.

В 2005 году производство предварительного следствия было приостановлено.

А в апреле 2022 году после тщательного изучения удалось найти подозреваемого. На допросе он признался в убийстве. Мужчину заключили под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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