Площадь действующих лесных пожаров в Иркутской области сократилась более чем в 74 раза Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Иркутской области 2 июля утром действовало девять лесных пожаров на площади 129,8 гектаров. По сравнению с прошлыми сутками меньше на 9518,2 га, то есть в 74 раза. Шесть пожаров продолжало действовать в Катангском районе, один – в Братском, два – в Чунском, один из которых на землях Минобороны России. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области потушено семь возгораний на общей площади 129,9 гектаров; два – в Усть-Удинском районе, по одному – в Боханском, Иркутском, Жигаловском, Катангском и Чунском районах, - рассказаи в правительстве. - На сегодня полностью локализовано шесть пожаров на площади 21 406,5 гектаров: два – в Катангском районе, по одному – в Братском, Качугском, Нижнеилимском и Чунском районах.

Накануне возгорания в лесах тушили 387 пожарных-десантников, лесопожарных, арендаторов лесных участков, а также 55 единиц наземной техники. С воздуха за ситуацией следили десять самолетов - три Ан-2 и семь легкомоторных. Пять вертолетов Ми-8, в том числе один – от МЧС России, передислоцировали десантников.

До 15 июля в северных и верхнеленских районах области действует особый противопожарный режим в лесах. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.

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