Ремонт на съезде с Академического моста в Иркутске практически завершен. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске ремонт на съезде с Академического моста завершится уже через неделю. Осталось только уложить 2000 квадратных метров асфальта и нанести разметку. По плану работы должны были окончиться 1 ноября. Но их сделали со значительным опережением графика. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- При ремонте на съездах с Академического моста запланирована организация дополнительных полос, чтобы увеличить пропускную способность этого участка дороги, - отметили в мэрии.

Напомним, приводить в порядок дорогу на съезде с Академического моста начали в мае 2022 года. Общая площадь - около 29 тысяч квадратных метров. Примечательно, что асфальт тут укладывают особенно износостойкий.

В 2022 году в областном центре отремонтируют 14 участков. Их общая протяженность - более 20 километров.

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