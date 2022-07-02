ГИБДД задержали пьяную автомобилистку, пытавшуюся выдать себя за пассажира в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инспекторы ГИБДД заржали пьяную 31-летнюю автомобилистку с ребенком в салоне. Известно, что она ездила по поселку Мегету. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- При остановке иномарки, полицейскими было зафиксировано, как девушка с водительского кресла быстро пересела на заднее сидение и взяла ребенка на руки, чтобы выдать себя за пассажира, - рассказали в ведомстве.

После выяснилось, что она лишена прав. В проверке на содержание алкоголя в крови женщина отказалась. Интересно, что это уже четвертый случай, когда ее поймали инспекторы ГИБДД в нетрезвом виде за рулем. Теперь нарушительнице грозит срок до трех лет лишения свободы.

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