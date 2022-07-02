65 случаев коронавируса зафиксировано в Иркутской области за сутки 2 июля Фото: Олег ЗОЛОТО

65 случаев коронавируса зафиксировано в Иркутской области за сутки 2 июля. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 296 122 случая. За минувшие сутки госпитализировано меньше на 30 человек, чем накануне. Всего в больницах проходят лечение 233 пациента. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- За прошедшие сутки отрицательный тест по коронавирусу получили 109 человек, - рассказали в оперштабе. - А в общей сложности количество выздоровевших – 291 979 человек.

Коронавирус забрал жизнь еще одного жителя Приангарья. С начала пандемии умер 8 691 инфицированный. От других болезней, не связанных с COVID-19, скончались 702 человека.

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