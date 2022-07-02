Экспедиция «Великие реки Сибири» стартовала из Иркутска. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Из Иркутска стартовала экспедиция «Великие реки Сибири». Это уже третье по счету путешествие большого комплексного историко-географического проекта «Байкал-Аляска», посвященного повторению маршрутов первопроходцев. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- За 2,5 месяца сменным экипажам предстоит исследовать более десяти тысяч километров маршрута Иркутск - Братск - Усть-Илимск - Енисейск - Дудинка - Норильск - плато Путорана - порт Диксон, и обратно вверх по Енисею до реки Нижняя Тунгуска, далее река Лена - Жигалово – Иркутск, - рассказали в правительстве. - Всего путь разделен на восемь этапов от одной до трех недель. Экспедиция проводится при поддержке Русского географического общества.

Цель этого мероприятия во встрече с краеведами, историками, хранителями традиций и ремесел, а также с представителями местных администраций и туркомпаний. Кроме того, в съемке документального фильма. По результатам исследования будут составлены предложения по развитию турмаршрутов, направленных на изучение истории, географии и культуры России.

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