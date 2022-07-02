Стало известно, что стало с медвежатами, которых приютила пожилая пара из Чунского района Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Завершилась история с медвежатами, найденных пожилой парой из Чунского района. Тогда, в середине весны, пойдя за дикоросами, они нашли в лесу одиноких, голодных и умирающих два комочка. Рядом мамы нигде не было. Возможно, ее убили. А оставить их - сердце не позволило. И тогда пенсионеры взяли их себе на временное проживание, пока, наконец, не найдется постоянный дом.

Все это время шли переговоры с иркутским питомником К-9. Выбрали это место неслучайно, так как здесь у сотрудников уже был опыт содержания диких животных. Только сейчас дело сдвинулось с места.

- Сегодня, как и было обещано, питомник К9 забрал медвежат к себе, рассказал мэр Чунского района Николай Хрычов. - Спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашей Чунской истории с двумя косолапыми!

Напомним, в апреле этого года пара из Чунского района пристроила к себе двух медвежат, девочку и мальчика. Для них пенсионеры устроили отдельный сарай, откармливали молоком, кашей, овощами и фруктами. С покупкой продуктов помогала администрация района и жители.

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