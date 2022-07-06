Суд вынес приговор мужчине, который зарезал убийцу своего брата и сжег его вместе с домом в Зиме Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Зиминский городской суд вынес приговор мужчине, который зарезал убийцу своего брата. Его признали виновным в преступлении. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и прокуратуре региона.

- В декабре 2021 года житель Зимы пришел в дом осужденного за убийство его двоюродного брата мужчины, освободившегося из колонии, и совместно с ним распивал спиртные напитки, - отметили в ведомствах. - Затем в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, нанес хозяину дома несколько ударов ножом. От этого хозяин дома умер. На следующий день преступник вернулся и, убедившись, что мужчина мертв, облил его и мебель в доме бензином, после чего поджог и скрылся с места происшествия.

Следователи раскрыли преступление по горячим следам. Суд согласился с обвинением. Мужчину приговорили на восемь лет в исправительной колонии строго режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Ведерников: при развитии Академгородка должны быть учтены интересы жителей.(подробности)

Геннадий Корниенко стал временно исполняющим начальника ГУ МВД России по Иркутской области.(подробности)