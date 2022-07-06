70 жителей Иркутской области заболели коронавирусом в минувшие сутки Фото: Андрей КАРА

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Приангарье за сутки выросло до 296 350. Диагноз COVID-19 за последние 24 часа подтвердился у 70 жителей региона. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Лечение в больницах области проходят 243 пациента, это на 22 меньше, чем накануне, - отмечают в оперштабе. - Растет и число справившихся с болезнью. Так в минувшие сутки выздоровели 52 человека, за все время – 292 215.

Коронавирус забрал жизни 8 692 зараженных. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 704 человека.

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