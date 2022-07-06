Полицейские разыскивают 52-летнюю женщину в белой бандане и болотных сапогах в Усольском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции, МЧС, представители поисковых отрядов и волонтеры разыскивают 52-летнюю Нину Симынину. Родственники заявили о ее пропаже два дня назад, 4 июля. Они рассказали, что она ушла за ягодой в 30 километрах от поселка Тальяны и до настоящего времени не вернулась. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Ее приметы: на вид 50 лет, рост средний, около 160-165 сантиметров, худощавой комплекции, светловолосая, стрижка – каре, - рассказали в ведомстве. - В тот день она была одета в черную куртку с надписью, черные болотные сапоги и белую бандану.

Полиция просит обратиться в дежурную часть всех, у кого есть хоть какая-то информация о ее местонахождении.

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