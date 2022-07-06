Три лесных пожара действуют в Иркутской области утром 6 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области утром 6 июля действуют три лесных пожара на площади 267 гектаров. В минувшие сутки потушено два на 36 гектарах. Локализовано также два. Они занимают 330 гектаров. В тушении участвовали 354 человека и 19 единиц наземной техники. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На сегодняшний день обстановка с лесными пожарами в регионе стабилизировалась, - отметил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин. - Ведем перегруппировку сил на территории, где по прогнозам будет высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. Сейчас это Тайшетский, Чунский и Ольхонский районы.

Напомним, на территории региона введен особый противопожарный режим. При нем запрещается посещать лес, разжигать костер. В случае игнорирования правил нарушителям грозит ответственность вплоть до уголовной.

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