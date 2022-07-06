115 килограммов мяса забраковал Роспотребнадзор по Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутской области Роспотребнадзор провел проверку мяса. Не соответствовало нормам, и было забраковано 60 партий, то есть 115 килограммов. Владельцев продукции оштрафовали. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- За полгода с начала 2022 исследовано по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим показателям 698 проб мясной продукции, - отметили в Роспотребнадзоре.

От всего количества взятых проб мяса по показателям безопасности не прошло 2,7%. А вот по содержанию загрязнителей химической природы не выявлено.

Из 79 проб по физико-химическим показателям – 1,7% требованиям не соответствовали. Не зафиксированы нарушения по гигиеническим требованиям и содержанию антибиотиков.

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