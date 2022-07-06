Брак ангарчанки и уроженца Таджикистана в суде признали фиктивным Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ангарске прокуратура обратилась в суд, чтобы признать брак россиянки с уроженцем Таджикистана фиктивным и аннулировать записи акта о заключении брака. Было установлено, что пара не собиралась создавать семью. Об этом сообщают в пресс-службе ангарского городского суда.

- Ему необходимо было получить разрешение на временное проживание в России, а после и гражданство, а женщине – вознаграждение, - рассказали в суде.

Выяснилось, что будущая «пара» познакомились в сети. Мужчина предложил ей 30 тысяч рублей за фиктивное замужество. После росписи в ЗАГСе молодые люди вместе не жили, детей и общего хозяйства не было. В полиции женщина не смогла доказать обратного. В отдел ее вызвали после обращения супруга в отдел по вопросам миграции, чтобы подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание.

В итоге суд принял решение аннулировать запись акта о браке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Ведерников: при развитии Академгородка должны быть учтены интересы жителей.(подробности)

Геннадий Корниенко стал временно исполняющим начальника ГУ МВД России по Иркутской области.(подробности)