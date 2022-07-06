Коммунальная организация задолжала работникам больше 4 миллионов рублей по зарплате в Тайшетском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тайшетская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению работников жилищно-коммунальной организации о невыплате им заработной платы. Руководители задолжали им более четырех миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Установлено, что перед 98 работниками организации, в том числе перед заявителями, работающими на центральной котельной рабочего поселка Юрты в Тайшетском районе, сформировалась задолженность по оплате труда за март и апрель 2022 года, - рассказали в ведомстве.

Генерального директора оштрафовали на 30 тысяч рублей. После того, как в дело вмешалась прокуратура, всем работникам были выплачены их деньги.

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