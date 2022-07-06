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Общество6 июля 2022 6:32

Дети получили доли в доме после вмешательства судебных приставов в Тайшете

При покупке жилья на маткапитал женщина не выделила части трем детям
Татьяна КОЛЯДИНА
Дети получили доли в доме после вмешательства судебных приставов в Тайшете

Дети получили доли в доме после вмешательства судебных приставов в Тайшете

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Тайшета обязали выделить доли двум сыновьям и дочери. При оформлении жилья, купленного на материнский капитал, она этого не сделала. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по региону.

- В рамках исполнительного производства матери было сказано, что ей составить договор дарения, на основании которого регистрируется право собственности, - отметили в ведомстве. – Но женщина ничего не предприняла.

Поэтому было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора суммой пять тысяч рублей и составлен протокол об административном правонарушении.

Только после этого нарушительница выделила трем детям доли в трехкомнатном доме. Таким образом, он был разделен на 1/5 части.

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