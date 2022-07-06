Тараканьи бега пройдут в Иркутске 9 и 10 июля. Фото: пресс-служба Иркутского зоосада

В Иркутске 9 и 10 июля в Иркутском зоосаде пройдет необычное мероприятие, которое было очень распространено среди моряков и пиратов Карибского моря. В эти дни в 14.00 состоятся бега мадагаскарских или шипящих тараканов. Об этом сообщают в пресс-службе зоопарка.

- Тараканьи бега – это азартная игра, - рассказали в зоопарке. – В мировой литературе не раз упоминались ямайские портовые притоны, в которых устраивались забеги с настоящими денежными ставками.

Интересно, что маленьким спортсменам хозяева даже дают имена, как беговым лошадям на скачках. А некоторым из них особо запоминающиеся. Например, Непревзойденная Ольга или Безжалостный Иван. Но это на реальных состязаниях. Здесь соревнования имеют скорее развлекательный характер, чем спортивный. Поэтому в зоопарке у участников имен нет. Зато можно приметить какого-нибудь бегуна и поболеть за него.

Как будут проводиться забеги? Организаторы поставят на стол специальную коробку с пятью дорожками и опустят на каждую дистанцию по одному насекомому.

Планируется, что такие мероприятия в будущем будут проводиться каждую неделю.

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