Иркутянка пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов на сумму около 64 млн рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура Иркутской области направила в Кировский районный суд уголовное дело 62-летней иркутянки, которая уклонялась от налогов. Ущерб составил около 64 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры региона и СУ СК России по Иркутской области.

- Руководитель организации, осуществляющей деятельность в сфере строительства, организовала отражение в бухгалтерской отчетности и налоговом учете за 2014-2015 годах фиктивных сведений о взаимоотношениях с пятью контрагентами.

По факту женщина никоим образом не работала с ними.

Преступление расследовали сотрудники Следственного комитета.

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