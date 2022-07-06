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Происшествия6 июля 2022 7:26

Иркутянка пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов на сумму около 64 млн рублей

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд
Татьяна КОЛЯДИНА
Иркутянка пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов на сумму около 64 млн рублей

Иркутянка пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов на сумму около 64 млн рублей

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура Иркутской области направила в Кировский районный суд уголовное дело 62-летней иркутянки, которая уклонялась от налогов. Ущерб составил около 64 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры региона и СУ СК России по Иркутской области.

- Руководитель организации, осуществляющей деятельность в сфере строительства, организовала отражение в бухгалтерской отчетности и налоговом учете за 2014-2015 годах фиктивных сведений о взаимоотношениях с пятью контрагентами.

По факту женщина никоим образом не работала с ними.

Преступление расследовали сотрудники Следственного комитета.

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