Сильные дожди с грозами и ветром до 13 м/с обрушатся на Иркутскую область 7 июля

Сильный дожди с грозами и ветром до 13 м/с обрушатся на Иркутскую область 7 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местами на Иркутскую область в четверг, 7 июля, обрушатся сильные дожди с грозой. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают, что они пройдут в горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- Утром 7 июля будет туман, подует ветер северо-западный, северо-восточный до 4-9 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 13 м/с, - рассказали в региональном Гидрометцентре.

Ночью столбик термометра опустится до +9 градусов. Там, где рельеф ниже, будет гораздо холоднее – до +3. А днем все же обещают теплую погоду – до +26 градусов. Если станет облачно, то воздух прогреется только до +17.

Кроме того, с 7 по 9 июля в Иркутской области ожидается высокая четвертого класса и чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов.

Напомним, на территории региона введен режим пожароопасности. При нем запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.

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