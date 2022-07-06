Домашний кот застрял в окне, когда хозяев не было дома в Иркутске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не прошло и нескольких дней, как снова четвероногий пушистый попал в передрягу. На этот раз другой. Очевидцы засняли, как в Иркутске по адресу Юбилейный, 53 застрял кот в окне. Известно, что в квартире на данный момент никого нет. Сам он выбраться не может. Крики бедного животного раздаются на весь двор.

Как отмечает автор поста, соседи не знают, как связаться с владельцами кота. Тем временем, жильцы с верхнего этажа опустили вниз пару платков, чтобы пушистик не умер от жары.

На данный момент жители дома вызвали полицию и МЧС.

Напомним, во время грозы поздним вечером 2 июля кот, испугавшись громкого звука, залез на опору электропередач. Забраться-то смог, а слезть уже никак. Так он просидел там весь вечер и ночь. Спасли его только утром, с помощью бригады электриков.

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