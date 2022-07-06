30 сортов винограда, адаптированных для Иркутской области, дают урожай Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В Иркутске 9 июля с 11 до 14 часов на территории сада Томсона в микрорайоне Ново-Ленино состоится шестой фестиваль садоводов и огородников. На нем горожане смогут посмотреть сорта ягод, которые растут в областном центре и его окрестностях. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Гости смогут приобрести экологически чистую продукцию, рассаду плодово-ягодных, декоративных культур и многолетних цветов с закрытой корневой системой, - отметил в администрации. - Садоводы и огородники поделятся подробными рекомендациями по агротехнике выращивания, также примут участие в конкурсе-выставке «Вкус лета».

Кроме того, иркутянам расскажут о шести сортах винограда. А также о том, как его выращивать в жестких сибирских условиях. У одной из участниц фестиваля прижилось около 30 сортов и уже дают урожай.

Участвовать в мероприятии может любой желающий. Отмечается, что это бесплатно.

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