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Политика7 июля 2022 6:26

Боец Артем Иванов из Братска погиб во время спецоперации на Украине

16 мая был он зачислен в воинскую часть на службу по контракту
Татьяна КОЛЯДИНА
Боец Артем Иванов из Братска погиб во время спецоперации на Украине

Боец Артем Иванов из Братска погиб во время спецоперации на Украине

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Печальные вести пришли в Иркутскую область. Во время спецоперации на Украине погиб военный из Братска Артем Иванов. Об этом сообщает мэр Братска Сергей Серебренников.

- Артем Александрович обучался в Братском индустриально-металлургическом техникуме, - отметил Сергей Серебренников. - После окончания срочной службы в марте 2005 года, продолжил службу по контракту. В 2010 году вернулся в Братск и работал в охранных предприятиях.

В этом году 16 мая его зачислили на контрактную службу. Он до последнего оставался верен Родине, воинской присяге и долгу. Его земляки будут помнить заслуги Артема Иванова.

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