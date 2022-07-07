Боец Артем Иванов из Братска погиб во время спецоперации на Украине Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Печальные вести пришли в Иркутскую область. Во время спецоперации на Украине погиб военный из Братска Артем Иванов. Об этом сообщает мэр Братска Сергей Серебренников.

- Артем Александрович обучался в Братском индустриально-металлургическом техникуме, - отметил Сергей Серебренников. - После окончания срочной службы в марте 2005 года, продолжил службу по контракту. В 2010 году вернулся в Братск и работал в охранных предприятиях.

В этом году 16 мая его зачислили на контрактную службу. Он до последнего оставался верен Родине, воинской присяге и долгу. Его земляки будут помнить заслуги Артема Иванова.

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