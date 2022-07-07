Росгвардейцы вернулись в Иркутскую область из зоны спецоперации на Украине. Фото: пресс-служба Росгвардии Иркутской области

Росгвардейцы вернулись в Иркутскую область из зоны спецоперации на Украине. В аэропорту их встретили сослуживцы, командиры и начальники, ветераны ведомства, представители Русской православной церкви, а также родственники и друзья. Все они поздравили мужчин с возвращением. Об этом сообщают в пресс-службе Росгвардии по Иркутской области.

- На торжественном построении врио начальника управления Росгвардии по Иркутской области, полковник полиции Дмитрий Ощепков поблагодарил личный состав за добросовестное выполнение поставленных задач и особенно отметил важность того, что группа вернулась на Родину без потерь, - отметили в ведомстве.

Следующие несколько дней росгвардейцы проведут дома, а потом вернутся службе.

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