В Иркутске в честь 85-летия региона выступит заслуженный артист России Александр Маршал Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутске в честь 85-летия региона 10 сентября выступит заслуженный артист России Александр Маршал. В конце праздника для жителей города прогремит фейерверк. Об этом сообщила заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Светлана Каплина во время прямого эфира.

- Также для иркутян выступят творческие коллективы, пройдут ярмарки, мастер-классы, - отметила замминистра.

В августе тоже запланированы мероприятия. Горожан порадуют выставкой Государственного Русского музея. Взору публики представят 42 работы художников из творческого объединения «Бубновый валет».

В сентябре в областной центр приедут гости из Санкт-Петербурга, сотрудники Эрмитажа. Они представят некоторые произведения из знаменитого музея, а также пообщаются и обменяются опытом с молодыми жителями Иркутска, музейными работниками, проведут мастер-классы и многое другое.

Не забудут и про ежегодный фестиваль «Звезды на Байкале». Всего в регионе запланировано более 20 концертов и фестивалей.

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