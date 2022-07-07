205 посетителей и персонала ТРЦ «Карамель» эвакуировались в Иркутске

205 человек посетителей и персонала ТРЦ «Карамель» эвакуировались в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске в начале четвертого часа днем в торговом развлекательном центре «Карамель» сработала пожарная сигнализация. Корреспонденту «КП»- Иркутск» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, с чем это было связано.

- 7 июля в ТРЦ «карамель» сработала ложная пожарная сигнализация, - отметили в ведомстве. – Возгорания не было.

Из здания эвакуировались 205 человек – 1470 посетителей и 65 персонала.

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