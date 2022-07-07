Девятилетняя школьница попала под колеса иномарки на велосипеде в Тулуне Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тулуне 6 июля днем произошел несчастий случай с девятилетней девочкой. Школьница переезжала дорогу на велосипеде. В это время ехал 65-летний водитель автомобиля Honda N-WGN, он не заметил ребенка и наехал на нее. Третьеклассницу увезли на скорой в больницу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- За ненадлежащий контроль за поведением ребенка и неисполнение обязанностей по ее воспитанию в отношении родителей несовершеннолетней составлен административный протокол, - рассказали в ведомстве. - К проверке по данному факту подключились органы прокуратуры.

Полицейское просят родителей объяснять детям правила дорожного движения при езде на велосипеде. Важно помнить, что при переходе через дорогу, нужно сначала слезть с двухколесного транспорта и только потом, убедившись в безопасности, переходить проезжую часть.

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