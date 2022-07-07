Пятеро детей и 19 взрослых утонули на водоемах в Иркутской области с начала сезона Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области с начала сезона на водоемах утонули 24 человека, из них пятеро детей и 19 взрослых. При этом 11 человек были пьяными. Вместе с тем этим летом были спасены два ребенка и семь взрослых людей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Увеличение количества погибших на воде обусловлено жаркой погодой и отсутствием безопасных для купания мест, - отметили в ведомстве. – Чтобы предотвратить трагедии на воде в местах массового отдыха, по всему региону в выходные дни будут усилены спасательные посты и увеличена численность патрульных групп.

К примеру, на Теплых озерах, Квадратах и на Боковской протоке организованы три поста с помощью Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Представители сообщества знают, как спасти утопающего, так как прошли спецподготовку.

Кроме того, спасательные посты появились в Зиминском районе, на Малом Море и других. Всего их будет 22. Также для прослеживания за ситуацией на воде используют беспилотники.

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