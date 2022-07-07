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Происшествия7 июля 2022 9:35

Больше 45 тысяч кубометров пиломатериалов перевезли преступники из Иркутской области за границу

Их задержали полицейские
Татьяна КОЛЯДИНА
Больше 45 тысяч кубометров пиломатериалов перевезли преступники из Иркутской области за границу

Больше 45 тысяч кубометров пиломатериалов перевезли преступники из Иркутской области за границу

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники ВСЛУ МВД на транспорте вместе с работниками Иркутской таможни задержали трех жителей Иркутской области и уроженца одного из государств Восточной Азии. Предполагается, что они нелегально переправляли пиломатериалы за границу. Об этом сообщают в пресс-службах ведомств.

- Они закупали незаконно заготовленную древесину, - отметили в ведомствах. - Затем от имени юридических лиц в рамках исполнения внешнеторговых контрактов фигуранты перемещали стратегически важные ресурсы за пределы России и продавали их. - При этом в процессе декларирования предоставляли недостоверные сведения об их происхождении.

Как отмечает официальный представитель МВД России Ирина Волк, всего с 2018 по 2021 года было перевезено больше 45 тысяч кубометров пиломатериалов стоимостью более 284 миллиона рублей.

Возбуждено три уголовных дела. После их объединили в одно производство. На производственной базе и офисах фирм полицейские провели обыски. Там они нашли и изъяли пиломатериалы, древесину, оборудование, документы, сотовые телефоны и компьютеры.

На данный момент все участники группы находятся под стражей. Расследование ведется.

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