Больше 45 тысяч кубометров пиломатериалов перевезли преступники из Иркутской области за границу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники ВСЛУ МВД на транспорте вместе с работниками Иркутской таможни задержали трех жителей Иркутской области и уроженца одного из государств Восточной Азии. Предполагается, что они нелегально переправляли пиломатериалы за границу. Об этом сообщают в пресс-службах ведомств.

- Они закупали незаконно заготовленную древесину, - отметили в ведомствах. - Затем от имени юридических лиц в рамках исполнения внешнеторговых контрактов фигуранты перемещали стратегически важные ресурсы за пределы России и продавали их. - При этом в процессе декларирования предоставляли недостоверные сведения об их происхождении.

Как отмечает официальный представитель МВД России Ирина Волк, всего с 2018 по 2021 года было перевезено больше 45 тысяч кубометров пиломатериалов стоимостью более 284 миллиона рублей.

Возбуждено три уголовных дела. После их объединили в одно производство. На производственной базе и офисах фирм полицейские провели обыски. Там они нашли и изъяли пиломатериалы, древесину, оборудование, документы, сотовые телефоны и компьютеры.

На данный момент все участники группы находятся под стражей. Расследование ведется.

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