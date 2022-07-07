Цена проезда в муниципальном транспорте Иркутска увеличится до 25 рублей Фото: Андрей СИНЬКОВ

Проезд в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах Иркутска подорожает. Вскоре цена вырастет до 25 рублей. Постановление об этом еще в июне опубликовали на сайте администрации. В нем сказано, что цена проезда изменится после того, как проведут конкурс на перевозку.

В администрации Иркутска «КП»-«Иркутск» подтвердили скорое увеличение стоимости проезда. Точные маршруты, на которых повысится цена, обещают назвать на следующей неделе.

Напомним, пока что проезд в муниципальном общественном транспорте Иркутска составляет 15 рублей.

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