Туман накроет Иркутскую область утром, а днем польют дожди 8 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области середина лета дождливая. Так и хочется, чтобы тепло продержалось хотя бы больше двух дней, а на небе не было ни облачка. Но пока не судьба. 8 июля в регионе снова польют дожди. Благо, что не сильные, а только кратковременные. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского Гидрометцентра.

- 8 июля в Приангарье ожидается переменная облачность, ночью и днем в отдельных районах грозы, утром регион накроет туман, подует ветер западный, северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с, - рассказали в ведомстве.

Воздух ночью прогреется до +10…+15 градусов, в пониженном рельефе - до +4…+9. Днем столбик термометра остановится на отметках +20…+25, местами +13…+18 градусов.

8-9 июля местами по области будет высокая четвертого класса и чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов. Не стоит забывать про введенный в Приангарье режим пожароопасности лесов. Нельзя посещать лес, жарить еду на мангале, разводить костер, сжигать траву и мусор. В случае несоблюдения требований грозит ответственность вплоть до уголовной.

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