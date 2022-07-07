Иркутск примет участие в онлайн-выставке городов-побратимов Шэньяна. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

11 июля начнется онлайн-выставке городов-побратимов Шэньяна. На ней будет участвовать и Иркутск. Это поможет укрепить отношения, привлечь внимание к городам, создать многопрофильное сотрудничество во всех сферах. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Фото и видеоролики будут транслироваться в течение месяца на официальном сайте города Шэньян, - рассказали в администрации. - Кроме того, публикации можно увидеть в аккаунте Канцелярии иностранных дел Правительства города Шэньян в социальной сети WeChat. Жители Иркутска тоже смогут познакомиться с Шэньяном. Фото и видеоматериалы будут размещены на официальных интернет-площадках администрации Иркутска.

12 августа Иркутск будет праздновать юбилей 30 лет со дня подписания соглашения об установлении побратимских связей между городами. В этот день запланировано провести несколько мероприятий. Для иркутских и китайских студентов и школьников проведут конференции, выставку, посвященную китайскому городу-побратиму и истории сотрудничества двух городов.

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